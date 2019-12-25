Турецька область Адана потерпає від повеней [ Редактировать ]
Турецька область Адана потерпає від повеней. Після сильних злив під водою опинилися вулиці, будівлі й автомобілі. Через екстремальні погодні умови оголосили другий - помаранчевий рівень небезпеки, у школах скасували заняття.
Двом десяткам людей знадобилася допомога надзвичайників. А в районі Сарічем з каламутної води врятували 8-річного хлопчика. Коли школяр переходив дорогу, його змило потоком. Зрештою дитину ушпиталили з переохолодженням.
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