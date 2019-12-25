Подяка для собаки. В Запоріжжі офіційною грамотою від інспекції благоустрою нагородили хаскі. Хто і за що в такий спосіб відзначив чотирилапого - розкаже Сергій Бордюжа.

В руках у Артема Гірника офіційна відзнака його хаскі на прізвисько Сара. Подяка з печаткою та підписом начальника інспекції з благоустрою. Чиновник жартує - Сара - їхній молодший науковий співробітник.

"Вона працює повністю на волонтерських засадах", - говорить Віталій Лисенко, начальник інспекції з благоустрою Запорізької міської ради.

Подяку хаскі отримала за свій педагогічний талант - додають чиновники. Вона допомагає комунальникам проводити у школах так звані Уроки доброти. Поки дітям розповідають, як опікуватися тваринами та дбати про них, - Сара у центрі уваги.

"До двух лет формируется, скажем так, и физическое состояние, и здоровье собачки".

"Это самая прекрасная часть урока доброты. Потому что уроки срываються мне кажется потом на целый день. Потому что когда она заходит, они ничего не слышат, ничего не видят. Они все кричат - можно сфотографироваться, можно погладить?", - говорить Анна Цаюкова, керівник сектору захисту тварин КП "Побутовик".

До Артема Гірника Сара потрапила випадково рік тому. Цуценям її викинули на вулицю. Відтоді хаскі завжди поруч з Артемом. І вдома. І на роботі.

"Собака уже привыкла, что с ней кто-то постоянно рядом находится. Ей просто очень сильно одиноко дома. И в связи с тем, что она очень активная, она начинает дом просто разносить", - говорить Артем Гірник, власник собаки.

В службовому автомобілі господаря у Сари навіть є власне місце.

"Она очень комфортно себя чувствует. И это ее место. Если попробуй ее сейчас сдвинуть, она может еще и сказать тебе большое нет".

Поки у школах новорічні канікули, вихідні і у чотирилапої виховательки - жартують чиновники.

"І вирішили символічно нагородити і нашу собаку комунального підприємства і виписати їй справді офіційну подяку. Я не знаю, чи були такі факти колись щодо нагородження собак або інших тварин, проте нам дуже хотілося так символічно, перед Новим роком, відзначити нашого маленького пухнастого співробітника", - говорить Віталій Лисенко, керівник інспекції з благоустрою Запорізької міської ради.

Щойно діти повернуться у класи, до виховної роботи візьметься і Сара. Уроки доброти в міських школах проводитимуть і в новому році.