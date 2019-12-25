Навала Санта-Клаусів на одному з пляжів міста Коко-Біч у Флориді. Там майже 600 серферів у червоних костюмах та шапочках із помпонами демонстрували свої вміння на хвилях задля доброчинності.

Таку виставу на воді проводять уже вдесяте. Щорічно захід відвідують сотні людей. Зібрані кошти з продажу фІрмових футболок та благодійних внесків віддають місцевій дитячій лікарні.