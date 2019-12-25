Уряд Гончарука зміг реалізувати завдання президента щодо зменшення тарифів на газ для населення за декілька тижнів і до завершення переговорів про транзит. Це демонструє здатність нового Кабміну контролювати і прогнозувати тарифну політику. Наступним кроком уряда Гончарука має стати перегляд тарифів на опалення для бізнесу.



Про це політичний експерт Володимир Цибулько написав 25 грудня на своїй сторінці у Facebook.



Він зазначив, що зниження вартості опалення для українського населення ще до завершення переговорів НАК "Нафтогаз України" з "Газпромом" щодо нового контракту про транзит газу - позитивний крок і він демонструє, що чинний уряд контролює тарифну політику і ситуацію загалом.



"Прем'єр Гончарук пообіцяв зниження "платіжок" за газ в цьому місяці на 300-400 гривень, глобально мова йде про зменшення ціни навіть до 30% - ще до завершення переговорів Нафтогазу із Газпромом. Демонструється впевненість у прогнозованій політиці галузі. Смілива заява, конкретні кроки.

Насправді Кабмін , на тлі монобільшості в Раді виглядає не найгірше. Тим більше, що перетікання уваги суспільства таки відбувається в бік більш прогнозованої політики. Та і Зеленський показово рахується з думкою більшості громадян, формує більш відповідальну політику, без непотрібного зазирання в зуби олігархам", - підкреслив експерт.



Володимир Цибулько зазначив, що нині Уряд Олексія Гончарука поступово виходить з режиму турбулентності після зміни влади в країні. Експерт додав, що наступним кроком після зменшення вартості газу для населення має бути перегляд цін для підприємців. Він вважає, що у цій ситуації підтримка бізнесу - невід'ємна складова для підвищення рівня життя населення.



"Питання ж не лише в ціні газу і тарифів відповідно, які будуть дешевшими на 400 грн для населення, але й питання в умовах ведення бізнесу для більш широких прошарків. І тарифна політика не лише для громадян, а й для бізнесу повинна ставати все адекватнішою і прогнозованішою, інакше ігри в часткові кадрові зміни нічого не змінять. Минають перші три місяці Кабміну Гончарука і на перші 100 днів варто очікувати виходу з турбулентності, з періоду рукотворних криз. Знижені тарифи під ялинку збережуть кошти домогосподарств, що приємно", - написав експерт.



Володимир Цибулько також відзначив швидкість з якою було прийняте рішення про зменшення тарифів для населення. За його словами, для України - це нонсенс.



"Важливо, що з моменту, коли президент поставив прем’єру завдання знайти спосіб знизити тарифи пройшло всього декілька тижнів. Тут само собою виникає питання: що заважало попереднім урядам, "міцним господарникам" зробити щось подібне для людей за багато років, у той час, коли команда Гончарука знайшла рішення всього за два тижні? Мабуть, відповідь та сама, що і на питання про зняття депутатської недоторканності, або закон про імпічмент", - заявив він.



Нагадаємо, що 24 грудня Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про нову постанову Кабінету міністрів, що дозволяє знизити вартість опалення для українського населення до 30%. Очільник Уряду зазначив, що здешевлення газу відбудеться протягом місяця, і у платіжках за грудень люди його побачать. Він також звернувся до представників місцевої влади з проханням налагодити ефективну роботу для реалізації вищевказаної постанови на місцях, щоб зменшення тарифів на газ відбулося синхронно у всіх регіонах України.