Запрет на выезд из Украины: кого не выпустят из страны [ Редактировать ]
Согласно статистике, за прошлый год почти пять тысяч украинцев не пустили за границу. Так, планируя поездку из Украины, каждый задается вопросом: "Какие проблемы могут быть и выпустят ли меня из страны?".
Особо остро этот вопрос интересует тех, кто имел или имеет задолженности по кредитам, судебные разбирательства и другие проблемы.
Podrobnosti.ua разобрались, у кого могут возникнуть проблемы с выездом за границу и как заблаговременно об этом узнать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.
Итак, какая процедура попадания в базу по запрету на выезд из Украины?
Исполнительная служба по запросу кредитора вносит номер производства (дела) в единый реестр должников Украины.
Сразу же стоит отметить: запретить выезжать за пределы Украины могут только в судебном порядке или же есть основания, которые являются предпосылками временного запрета выезда:
В 2019 году проверить наличие на вас запрета в базе Государственной пограничной службы Украины можно только письменным запросом.
Однако, даже погашение всей суммы задолженности не позволит вам выехать из Украины сразу. Существенный минус в обновлении базы должников в том, что занимает долгое время.
А для того, чтобы при выезде из страны не возникло "сюрпризов", рекомендуем уточнять все детали задолго до поездки.
Также практически у каждого бывали случаи, когда терялись документы. О том, как их восстановить - читайте в нашем материале.
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