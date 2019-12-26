В Киевской области в городе Ржищев случилось происшествие. Известно, что полицейские задержали мужчину, который зарезал свою сожительницу из-за ревности, передают местные СМИ.

По предварительной информации, конфликт между парой произошел во время совместного распития алкогольных напитков, и вдруг, мужчина схватил нож и нанес им удары женщине. Сосед, в доме которого произошел инцидент, вызвал на место правоохранителей и скорую помощь.

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От полученных травм 56-летняя женщина умерла. 64-летнего нападающего задержали полицейские в порядке статьи 208 УПК Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что под Киевом сын-наркоман изрезал отца.