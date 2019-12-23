В Запорожье мужчина с ножом устроил резню, есть погибшие [ Редактировать ]
В воскресенье, 22 декабря, в Запорожской области в селе Воздвижевка случилось происшествие. Известно, что мужчина с ножом, совершил нападение на людей. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.
"На теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения обнаружены ножевые ранения. Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 рождения.
Принятыми мерами розыска установлено, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта вызвал житель Запорожья 1995 года рождения. Работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемого", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 15 (покушение на преступление) и части 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку, а также мужчина во время свидания показал женщине труп.
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