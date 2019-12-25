Чем полезен йогурт: ответ экспертов [ Редактировать ]
В зимний сезон особо актуальная тема лечения от простуды. Бежать каждый раз за лекарствами в аптеку - не лучший выход из ситуации, поэтому специалисты советуют обратить внимание на свой рацион питания.
Американские исследователи удивили многих своей информацией, судя по которой, натуральный йогурт помогает организму справиться с вирусными заболеваниями. Главное, чтобы продукт был изготовлен по всем стандартам качества и не имел в составе неожиданных красителей и загустителей.
Качественный йогурт спасет от ОРВИ, а все благодаря витаминам и микроэлементам, которые входят в его состав. В частности, именно цинк, который в обилии содержится в молочных продуктах, помогает быстрее побороть заболевание, а пробиотики - бактерии, улучшающие микрофлору кишечника и укрепляющие иммунитет, позволят организму более эффективно подавлять ОРВИ.
Совокупность этих факторов сокращает время болезни на 1-2 дня, что сумели доказать ученые. При условии, что с проблемой начали бороться сразу, человек не потратит и недели на полное выздоровление, тогда как тот же грипп может мучить организм в течение 2-3 недель.
Ранее сообщалось, что какие крупы самые бесполезные, а также почему опасно есть сырое мясо.
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