Нашої з вам допомоги терміново потребує однорічна Аня із Закарпаття. У дівчинки цироз печінки. Пересадження органу - єдиний спосіб врятувати життя малечі. І лікарі кажуть - операція потрібна негайно. Коштує трансплантація 148 тисяч євро. Таких грошей родина не має. Тож батьки просять усіх небайдужих допомогти.

Аня народилася здоровою дівчинкою. Але за два тижні батьки помітили жовтизну на шкірі немовляти. Звернулися до лікарів. Згодом в обласній лікарні Закарпаття малечі поставили діагноз - атрезія жовчновивідних шляхів. Щоб підтримати життя дитини, у два місяці медики здійснили їй операцію Касаї.

"- Нє, не хочеш. Ну всьо не хочеш, її важко сидіти із животика так".

У свої рік і два місяці Аня важить трохи більше п'яти кілограмів. Для малечі це критична вага. Дівчинці щодва тижні вводять спеціальні препарати.

"Розвивається стрімко асцит і наростає цероз печінки. А це давить на всі внутрішні органи, тисне, особливо вночі погано спить. Часто прокидається бо кажу, збирається рідина в черевній порожнині то все просто не виводиться", - говорить Мар'яна Бруняк, мама дівчинки.

Життєві показники Ані критичні. Єдиний шанс на порятунок дівчинки - трансплантація печінки, говорять медики.

"Аня пережила минулого тижня першу кровотечу, кровотечу досить потужну, досить сильну і багато резерву в організмі малесенької дитини немає. Тобто якщо півтора - 2 місяці не провести трансплантацію, на жаль якісь передбачення на її життя дати не можна", - говорить Галина Курило, завідувач відділення вроджених вад та хірургії новонароджених Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Провести пересадження печінки, із такою критичною вагою дитини, - погоджуються не усі європейські клініки. Шанс дають медики Бельгії. Коштує операція 148 тисяч євро.

"Ми коли подавали документи в Бельгію та нам прийшов договір ну не договір, а там 135 тисяч це з додатковими розходами. Далі у них там в Бельгії були так як засідання в лікарні підняли ціну у нас якби немає вибору", - говорить Михайло Бруняк, батько дівчинки.

"Наша сім'я просто не в змозі зібрати таку велику суму грошей. Бо не знаємо скільки наша Анічка може ще протриматися, ми дуже всіх просимо до не байдужих людей звертаємося, хто скільки може, хто 5, 10 гривень, будь ласочка допоможіть нашій сім'ї", - говорить Мар'яна Бруняк , мама дівчинки.

Бельгійські медики дали Ані трохи більше місяця. До першого лютого батьки повинні зібрати усю необхідну суму, аби врятувати життя донечки.

Якщо і ви маєте змогу допомогти Ані подолати недугу, реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх ножна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua, у розділі "Ми допомагаємо".

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Бруняк Мар'яна Іванівна ( мама дівчинки)

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