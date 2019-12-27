Президент Сполучених Штатів Дональд Трапм закликав Росію та її союзників не вбивати мирних жителів у провінції Ідліб. Про це очільник Білого дому написав у Твіттері.

Нагадаю, минулого тижня сили Башара Асада за підтримки російської армії розпочали активний наступ на позиції повстанців у сирійській провінції. З початку загострення ситуації загинули вже понад сотня цивільних, ще понад сто тисяч - були змушені покинути свої домівки.