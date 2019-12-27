В медучреждения Алматы госпитализированы 49 пострадавших в результате жуткой авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщил вице-премьер страны Роман Скляр, сообщают казахские СМИ.

Среди пострадавших 18 находятся в тяжелом состоянии. Пострадали двое украинцев. Скляр отметил, что спасательные работы продолжаются.

По его словам, найдены бортовые самописцы, они изъяты для расследования.

Ранее сообщалось, что названа официальная причина авиакатастрофы в Казахстане.