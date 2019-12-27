Авиакатастрофа в Казахстане: число пострадавших растет [ Редактировать ]
В медучреждения Алматы госпитализированы 49 пострадавших в результате жуткой авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщил вице-премьер страны Роман Скляр, сообщают казахские СМИ.
Среди пострадавших 18 находятся в тяжелом состоянии. Пострадали двое украинцев. Скляр отметил, что спасательные работы продолжаются.
По его словам, найдены бортовые самописцы, они изъяты для расследования.
Ранее сообщалось, что названа официальная причина авиакатастрофы в Казахстане.
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