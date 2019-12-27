Тина Кароль "взорвала" сеть ярким образом [ Редактировать ]
Тина Кароль / Фото: instagram
Известная украинская артистка Тина Кароль поразила поклонников ярким нарядом. Тина разместила фото на своей странице в Instagram.
Кароль примеряла роскошный наряд - шелковое вечернее платье в пол желтого цвета, расшитое серебристыми узорами и сверкающими камнями.
Раньше сообщалось о том, что Тина Кароль показала аппетитные формы в белье, а также Джамала восхитила стройной фигурой.
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