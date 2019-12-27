Популярная украинская певица Ани Лорак поделилась новыми кадрами на своей странице в Instagram.

Так, звезда поделилась видео с выступления на шоу "Дива" на телеканале "Интер".

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Видео нарезано из кадров, в которых артистка выступает на сцене в разных откровенных нарядах.

"Для вас с любовью!", - подписала видео Лорак.

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