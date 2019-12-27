Ани Лорак показала откровенные кадры в новом видео [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Ани Лорак поделилась новыми кадрами на своей странице в Instagram.
Так, звезда поделилась видео с выступления на шоу "Дива" на телеканале "Интер".
Видео нарезано из кадров, в которых артистка выступает на сцене в разных откровенных нарядах.
"Для вас с любовью!", - подписала видео Лорак.
Ранее мы писали о том, что Анна Семенович восхитила поклонников, а также Ани Лорак поразила сменой имиджа.
по теме
41-летняя Ани Лорак нарвалась на критику (фото)
Украинскую 41-летнюю артистку Ани Лорак часто критикуют в сети за внешний вид
Лобода нарвалась на жестокую критику
Украинская артистка Светлана Лобода вновь нарвалась на критику пользователей сети
Новый год 2020: как за 26 лет менялась главная елка страны (фото)
Совсем недавно в Киеве, на Софийской площади, открыли главную новогоднюю локацию и символ этого теплого праздника - елку
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания