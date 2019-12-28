В пятницу, 27 декабря, в городе Славянске (Донецкая область) случилось происшествие. Так, известно, что 6-летняя девочка скончалась после того, как посетила стоматолога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По предварительной информации, в реанимационное отделение областной детской больницы доставили 6-летнюю местную жительницу с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. Позже, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) УК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что под Днепром мужчина умер от опасного заболевания.