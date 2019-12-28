Власть перепутала приоритеты и не хочет решать проблемы граждан - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер".
Он подчеркнул, что граждане Украины недовольны приоритетами работы правительства и парламента, поскольку они не занимались решением вопросов, которые действительно волнуют людей.
"Дело даже не в том, как я оцениваю, а в том, что люди оценивают работу (парламента и правительства, - ред.) очень плохо. Слава Богу, нам повезло еще с погодой, декабрь был теплым, не было таких морозов, и, соответственно, высоких затрат у людей на отопление. А вообще, снижение тарифов, снижение цен, увеличение пенсий - все это осталось на бумаге", - сказал Юрий Бойко.
По его словам, вместо решения насущных проблем людей власть "увлеклась" законопроектом о продаже земли. "Пытались переломить через колено общество и парламент и протащить законопроект об открытии рынка земли без учета поправок депутатов. Это было безобразное и позорное зрелище. Причем все это делалось вопреки мнению граждан. И когда люди не знают и не понимают, что это за законопроект, видят, что их обманывают, - вот такие вещи и уничтожают имидж власти. Что, собственно, и произошло", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
по теме
6-летний ребенок умер после визита к стоматологу
В пятницу, 27 декабря, в городе Славянске (Донецкая область) случилось происшествие
Зеленский прибыл на Прикарпатье
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область
В киевском парке жестоко убили мужчину
В Святошинском районе Киева случилось происшествие
В Киеве мужчина убил и расчленил знакомую
Местные жители на берегу канала обнаружили пакеты с частями женского тело
Под Днепром в страшном ДТП погибли две девушки
В пятницу, 27 декабря, в Днепропетровской области между селом Вольное и Новомосковском случилось ДТП