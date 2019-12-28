Аграрный комитет Верховной Рады Украины в турборежиме, игнорируя утвержденный 20 декабря Меморандум о взаимопонимании, подписанный представителями всех фракций в парламенте, а также грубо нарушая статью 93 Конституции Украины, пункт 6 статьи 16 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" и пункт 1 статьи 14 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", большинством голосов рекомендовал принять законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине и поддержал сравнительную таблицу с 4018 правками.

Монобольшинство взяло на себя обязательство обеспечить рассмотрение вопроса о продаже земли в полном соответствии с законом: проголосовать на комитете каждую поправку, обеспечить широкое обсуждение. Но сегодня все договоренности были разрушены.

Руководство аграрного комитета протащило решение рекомендовать парламенту принять в целом законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. При этом поддержано было лишь 7 правок, а остальные (среди них 3299 правок, внесения которых в сравнительную таблицу добилась "Оппозиционная платформа - За жизнь") рассмотрены не были и полностью проигнорированы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" последовательно и настойчиво отстаивает права украинских граждан. Для того чтобы противодействовать нашей политике в отношении запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения, поддерживаемой до 70% украинцев, "слуги народа" вынуждены идти на прямые подтасовки, обман, нарушение Конституции и законодательства Украины.

Представители монобольшинства предлагают непродуманные законы, единственная цель которых - заблокировать политические инициативы "Оппозиционной платформы - За жизнь", как это было с нашим призывом к гражданам Украины получить гарантированные законом земельные участки для личного пользования.

За этой ложью и махинациями команды Зеленского стоит одна цель: любой ценой ограбить украинцев, забрав у них последнее богатство - плодородную украинскую землю. Делается это "слугами" по указанию Международного валютного фонда и Фонда Сороса в интересах крупного зарубежного капитала.

"Слуги" просто не в состоянии объяснить обществу, зачем именно сейчас, в политической горячке, они хотят устроить распродажу украинской земли. Сейчас, когда миллионы граждан еще не реализовали свое конституционное право на получение земельного пая, когда не завершено формирование земельного кадастра, когда не закончено размежевание земель общин. Почему так называемая реформа происходит именно в тот момент, когда украинские аграрии и фермеры лишены государственной поддержки, разоряются и прекращают деятельность?

Власть просто не хочет говорить правду о том, что для нее указания кредиторов важнее интересов страны и мнения граждан. Именно поэтому "слуги" постоянно вынуждены прибегать к откровенной лжи, циничному обману и грубо нарушать законы. Именно поэтому со стороны фракции власти в парламенте в ход идут "ночные заседания", "тайные голосования", "встречи в подвале", подлоги и аферы.

Нашей партии в сотрудничестве с другими здоровыми политическими силами, общественными движения и неравнодушными гражданами Украины удалось добиться того, что преступный закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения не был принят до Нового года, но теперь временщики из монобольшинства идут на все, чтобы добиться его принятия в 2020-м.

Заявляем, что действия "Слуги народа" являются преступными, не соответствующими законодательству Украины и воле Украинского народа.