Мир, развитие экономики и улучшение жизни людей - ключевые приоритеты "Оппозиционной платформы - За жизнь" на 2020 год [ Редактировать ]
Политик подчеркнул, что безусловным приоритетом для партии остается мирное урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. О позиции партии в вопросах мира Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко рассказал в интервью журналу "НВ", в котором он подвел итоги 2019-го и очертил приоритеты на 2020 год.
"В 2020-м мы должны открыть путь к возвращению людей и территорий Донбасса в Украину. "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже внесла предложения в парламент, и мы будем добиваться их рассмотрения и принятия в следующем году", - отметил парламентарий.
Не менее важная задача, по его словам, - это пересмотр бюджетной политики.
"Нам крайне важно параллельно с мирным процессом улучшить жизнь людей и развивать экономику. У нас есть собственное видение, как вернуть страну к мирной жизни и повысить социальные стандарты", - сказал Юрий Бойко.
"Мы также ставим целью усилить влияние оппозиции на формирование государственного курса и обеспечить эффективный контроль над властью. Только тогда государство будет работать на интересы общества", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
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