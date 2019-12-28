Кабмін затвердив прейскурант на операції з трансплантації органів [ Редактировать ]
Ціна серця. Кабмін затвердив прейскурант операцій з трансплантації органів вітчизняними мед закладами, - про це йдеться в постанові уряду.
Пересадка серця коштуватиме щонайменше 535 тисяч гривень. Нирки - 323 тисячі. Трансплантація печінки обійдеться у щонайменше 855 тисяч.
Здійснювати операції будуть 12 медичних закладів. Механізми фінансування наразі узгоджують.
"Сейчас идет плодотворная работа в этом направлении и с комитетом ВР, и с Министерством. Трансплантология - это удел богатых стран. Безусловно, это нужно развивать. Потому что, те деньги, которые мы платим людям выезжающим за границу - могут спасти десятки жизней здесь. Я вам могу сказать, сколько обходится пересадка почки - это 300-400 тысяч гривен сама операция. А в Беларуси мы платим 70-80 тысяч долларов. Печени - еще больше, там до 120 тысяч. Операция, выполненная у нас, будет стоить в разы меньше, чем за рубежом", - наголосив Олександр Усенко, директор Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова.
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