У Парижі тисячі людей вийшли на страйк проти пенсійної реформи [ Редактировать ]
Понад 4 з половиною тисячі людей вийшли на вулиці Парижа. Загальнофранцузький страйк проти пенсійної реформи, що триває вже 24 день, об'єднав як активістів профспілок, так і "жовтих жилетів". Загалом акція пройшла мирно. Проте поліція затримала шістьох осіб за спроби вчинення опору силовикам. Вимоги мітингарів незмінні - змусити уряд відмовитися від запланованого підвищення пенсійного віку, а також скасувати додаткові виплати певним категоріям працівників.
"Уряд має припинити провокації, останнім часом їх дуже багато. Уже друга частина п'ятирічного терміну президентства Макрона, і час нарешті дослухатися до людей. Це слушна нагода, - говорить Філіпп Мартінес генеральний секретар Загальної конфедерації праці Франції
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