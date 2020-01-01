С 1 января 2020 года вступает в действие Избирательный кодекс Украины. Некоторые положения начнут действовать только с 1 июля 2020 года, а некоторые - после начала работы региональных и территориальных представительств Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом стало известно из текста "Предложений президента Украины к Избирательному кодексу" (№0978 от 13 сентября 2019 года).

Главные новшества касаются избрания депутатов.

Так, в разделе XXII в статье 133 определено, что "выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа .

Ранее сообщалось, что с 1 января народные депутаты утратили неприкосновенность.