В Украине начал действовать новый Избирательный кодекс [ Редактировать ]
С 1 января 2020 года вступает в действие Избирательный кодекс Украины. Некоторые положения начнут действовать только с 1 июля 2020 года, а некоторые - после начала работы региональных и территориальных представительств Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом стало известно из текста "Предложений президента Украины к Избирательному кодексу" (№0978 от 13 сентября 2019 года).
Главные новшества касаются избрания депутатов.
Так, в разделе XXII в статье 133 определено, что "выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.
Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа .
Ранее сообщалось, что с 1 января народные депутаты утратили неприкосновенность.
по теме
Освобожденным украинцам вручили новые документы
Двенадцати освобожденным из плена военнослужащим украинцам вручили восстановленные личные документы
Главу полиции Львовской области Виконского подозревают в рэкете - СМИ
Василий Виконский требует с местных предпринимателей платить ежемесячную дань
Невыплата НДС промышленникам может быть диверсией против власти - Каленков
Александр Каленков считает, что невозмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий может быть диверсией против власти
Земельна реформа: Потураєв проаналізував роботу аграрного комітету
Представник Верховної Ради, депутат із монобільшості та політтехнолог правлячої партії - Микита Потураєв розповів про складнощі роботи аграрного комітету
1 января: куда можно сходить в Киеве (афиша)
В среду, 1 января, в праздничный день не стоит сидеть дома