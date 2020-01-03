Спекотно у світі не лише через війни. Даються взнаки кліматичні зміни. Тепловий рекорд зареєстрували в Норвегії. На заході суворої скандинавської країни термометри показали 19. Погодні аномалії останнім часом фіксують по всій Європі. Яких кліматичних несподіванок чекати на континенті в найближчі роки? Про це - далі.

Січень за календарем. Івонн Волд, мер норвезького муніципалітету Рьоума, влаштувала собі зимовий заплив у фйорді - погода сприяє. У цьому регіоні, у селі Сунндальсора, напередодні зафіксували температурний рекорд: 19 за Цельсієм. Ця місцевість справді славиться м'яким зимовим кліматом - завдяки вигідному розташуванню між гір, однак таких позначок на термометрах ще не було. Зазвичай узимку тут мінус два.

"Це новий температурний рекорд. Люди гуляють у футболках. Треба насолоджуватися м'якою погодою у фантастичному місці - можна поплавати у фйорді", - говорить Івонн Волд, мер села Сунндальсора

Цей зимовий температурний показник найвищий за всю історію Скандинавії. Місцеві жителі такій несподіванці зраділи, але не метеорологи. На їхню думку, ця погодна витівка не інакше, як чергова ознака глобального потепління. А їх було чимало наприкінці останнього десятиліття. Минулого липня гаряча хвиля побила температурні рекорди, близько 40 градусів, у Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Франції та Швейцарії. Попереднє десятиріччя стало одним із найспекотніших за сто років у Великій Британії.

За минуле десятиліття в королівстві зафіксували вісім температурних рекордів, половина з них - тільки протягом минулого року. Більш як 21 градус показали термометри в лютому. Це був найтепліший день лютого в Лондоні за всю історію спостережень. М'яка погода з температурою вищою за середню, встановилася в британській столиці і зараз.

Примітно, що за минуле десятиліття нотували більше рекордів високої, аніж низької температури. Мінімальні показники фіксували тільки раз. У британському метеорологічному центрі вважають, що "гаряча" тенденція в наступні десять років збережеться.

"Тенденція до потепління збережеться упродовж ХХІ століття. Можна спрогнозувати, що такі рекорди фіксуватимуть і в майбутньому. Чекаймо більшої кількості дощів узимку. Зима стане мокрішою, а літо - сухішим", - говорить Марк Маккарті, голова Національного кліматичного інформаційного центру метеорологічного офісу Великої Британії.

Кліматичні зміни всесвітня тема, як і проблеми довкілля загалом. Щоб запобігти їм, напередодні нового року британський принц Вільям заснував екологічну премію. Щороку її вручатимуть п'ятьом переможцям, щоб у найближче десятиліття виробити пів сотні рішень для найактуальніших викликів природи.