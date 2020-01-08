В Киеве 8 января под посольством Ирана оставили букет красных гвоздик, перевязанный траурной лентой. Об этом сообщает "Страна".



Судя по посланию в записке, цветы предназначаются не жертвам трагедии самолета МАУ, а в память о генерале Сулеймани который был убит пять дней тому назад в аэропорту Багдада во время ракетного удара со стороны США.

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"Подарок Касему Сулеймани 1957 - ∞ от украинских консерваторов. Ваша жизнь - война против глобализма. Вы стояли за своих людей. Слава Касему Сулеймани! От украинских традиционалистов", - говорится в записке на английском языке, оставленной вместе с букетом.

Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. А также смотрите все подробности авиакатастрофы.