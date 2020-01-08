Болгария начала получать голубое топливо в обход Украины – из России через газопровод "Турецкий поток" согласно новому соглашению между газовыми компаниями двух стран. Генеральный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов сказал, что через новую точку стыковки на границе с Турцией Болгария будет получать 2,9 млрд кубометров газа в год, передает "Радио Свобода".

Для Украины и эти почти 3 млрд кубометров были не лишними. Но это только "цветочки". Все еще глава "Нафтогаза" Коболев спрогнозировал, что уже в нынешнем году из-за начала транспортировки российского газа по "Турецкому потоку" Украина потеряет 15 млрд кубометров транзита. И это мощный удар не только по украинской ГТС, но и по всей украинской экономике.

Пример Болгарии весьма показателен. Как известно, под давлением США, ЕС и НАТО эта страна заблокировала строительство уже начатого Россией газопровода "Южный поток". И чем все закончилось? Представителям болгарской власти пришлось просить Россию все же наладить поставки дешевого по сравнению с американским СПГ российского трубопроводного газа.

Экономика есть экономика. Болгарии просто выгоден этот проект, поскольку он гарантирует надежность транзита в обход политически и экономически нестабильной Украины.

Есть и прямая экономическая выгода. Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова ранее заявляла, что переход на получение российского газа через Турцию, а не через Украину и Румынию поможет экономить ежегодно более 70 млн левов (свыше 955 млн гривен по нынешнему курсу) на плате за транзит. Это, по ее словам, позволит снизить цену на российский газ в Болгарии примерно на 5%.

Несмотря на явно антироссийскую политику, Болгария проявила экономический прагматизм. Как и другие страны Южной и Центральной Европы, которые будут получать российский газ по "Турецкому потоку".

Этот прагматизм практически полностью отсутствует у украинской власти, которая во многом живет в мире фантазий и иллюзий.

Прекрасно, что заключено транзитное соглашение по газу с Россией. Но что за бурная радость от "победы" Украины над ней? О какой "победе" речь?

Президент Украины В. Зеленский заявил, что за транзит газа из России в Европу в течение пяти лет государство получит более $7 млрд. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook. Комментировать заявления некоторых не вполне адекватных лиц о том, что получено будет $15 млрд, нет смысла.

Что такое $7 млрд за пять лет? Это порядка $1,4 млрд в год. А было $3 млрд. Значит, бюджет теряет $1,6 млрд в год. Именно такие "победы" ведут экономику Украины в пропасть.

Соглашение заключено на пять лет. А что дальше? Опять сказки о наращивании собственной добычи газа? Мы видим, как она "наращивается". По данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, добыча природного газа в Украине за январь – ноябрь 2019 года снизилась на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 18,915 млрд кубометров.

Пора наконец избавляться от хуторянского мышления и трезво, прагматично оценивать ситуацию.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"