Появились жуткие подробности болезни Заворотнюк [ Редактировать ]
Известная актриса Анастасии Заворотнюк в данный период находится на реабилитации в Европейском медицинском центре. Об этом сообщает Mash.
Звезду лечат массажем из-за угрозы тромбоза. Правая сторона у актрисы остается парализованной. Теперь врачи назначили новый курс лечения.
Сейчас состояние актрисы стабильное.
Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
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