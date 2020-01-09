То, что нынешняя власть готовит новое трудовое законодательство, существенно ограничивающее права работающих, общеизвестно. Введение такого "основания" для увольнения, как "утрата доверия", возможность увольнять женщин, находящихся в декретном отпуске, отмена индексации зарплат - это только часть планируемых Кабмином нововведений.

Особое внимание экспертов привлек законопроект, предусматривающий возможность увольнять сотрудников "за невыполнение распоряжений работодателя", которые… не входят в трудовые обязанности. Специалисты по трудовому праву обращают внимание на то, что "в законопроекте №2584, вносящем правки в действующий КЗоТ, эта норма сформулирована таким образом, что отдельно упоминаются нарушение трудового договора и невыполнение распоряжений работодателя. Из формулировки следует, что это два самостоятельных условия для увольнения. При этом не обязательно, чтобы такое распоряжение было связано с трудовыми обязанностями".

Таким образом, создаются "одобренные законом" условия, когда работодатель сможет дать распоряжение, которое не входит в обязанности сотрудника, а за его невыполнение уволить. Причем работник уже в суде может доказывать, что выполнение распоряжения не было связано с его трудовыми обязанностями.

Безусловно, такие нововведения в трудовое законодательство неизбежно вызовут массовые протесты в Украине. И возглавят эти протесты, естественно, профсоюзы. Профсоюзное движение в стране в последнее время заметно обновляется, профсоюзы постепенно превращаются из преимущественно соглашательских органов в более активные и действенные организации.

Соответственно и власть готовится к борьбе с профсоюзами, о чем министр экономики Милованов фактически уже заявил в социальных сетях.

Основное направление политики власти по отношению к профсоюзам министр охарактеризовал так: "Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены".

Ну а решать, кто получит "ресурсы", а кто будет "остановлен", собираются, конечно же, сам Милованов и его кабминовские коллеги по проведению антисоциальной политики в Украине.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"