У самому Ірані після зізнання військових про запуск ракети по українському літаку спалахнули протести. Сотні демонстрантів, головно студенти, вимагають відставки та суду над верховним лідером країни аятолою Алі Хаменеї.

А також висловлюють обурення діями Корпусу вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за помилковий ракетний удар. Та закликають притягти винних до відповідальності.