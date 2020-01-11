В Ірані спалахнули масові протести [ Редактировать ]
У самому Ірані після зізнання військових про запуск ракети по українському літаку спалахнули протести. Сотні демонстрантів, головно студенти, вимагають відставки та суду над верховним лідером країни аятолою Алі Хаменеї.
А також висловлюють обурення діями Корпусу вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за помилковий ракетний удар. Та закликають притягти винних до відповідальності.
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