Авиакатастрофа в Иране: Пристайко заявил о дате передачи черных ящиков [ Редактировать ]
В понедельник, 13 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний день нет конкретной даты, когда Иран передаст Украине черные ящика самолета МАУ, который был сбит 8 января. Об этом сообщает передает Reuters.
По его словам, Иран взял на себя обязательство предоставить Украине черные ящики.
"Чего у нас нет, так это конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной передаче черных ящиков", - заявил Пристайко.
Он также отметил, что украинские следователи должны занимать центральное место в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей на самих черных ящиках.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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