В понедельник, 13 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний день нет конкретной даты, когда Иран передаст Украине черные ящика самолета МАУ, который был сбит 8 января. Об этом сообщает передает Reuters.

По его словам, Иран взял на себя обязательство предоставить Украине черные ящики.

"Чего у нас нет, так это конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной передаче черных ящиков", - заявил Пристайко.

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Он также отметил, что украинские следователи должны занимать центральное место в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей на самих черных ящиках.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.