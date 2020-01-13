Служба безопасности Украины расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям Уголовного Кодекса. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Сообщается, что авиакатастрофа украинского Boeing в Иране расследуется по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Также сообщается, что следователи СБУ продолжают сбор информации в рамках расследования.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.