Авиакатастрофа в Иране: СБУ расследует инцидент по трем статьям [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям Уголовного Кодекса. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
Сообщается, что авиакатастрофа украинского Boeing в Иране расследуется по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Также сообщается, что следователи СБУ продолжают сбор информации в рамках расследования.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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