Авиакатастрофа в Иране: спасатели показали видео с места падения [ Редактировать ]
В понедельник, 13 января, спасатели показали, как проводились работы по исследованию обломков сбитого в Иране самолета украинский авиалиний. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отмечают, что обломки очищали от грязи и складывали по рядам. Отдельно осуществлялись сортировки и составление багажа и личных вещей, а также было обеспечено освещение места проведения работ.
Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.
Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии "Радио Свобода" рассказал, что в Украину из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета.
"Часть тех специалистов, которые уже там ненужные, речь идет о наших спасателях, которые закончили все необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - рассказал Данилов.
Хотя до этого президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook написал, что специалисты авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые входили в состав межведомственной комиссии по расследованию катастрофы украинского самолета Boeing 737-800, останутся в Иране.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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