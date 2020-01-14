Авиакатастрофа в Иране: у Зеленского заявили о версии умышленной атаки [ Редактировать ]
Помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. Об этом он рассказал в интервью одному из телеканалов.
По его словам, перед отправкой украинских экспертов в Иран рассматривалось несколько причин катастрофы, однако версия ракетного удара была одной из основных.
"Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбивания и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - заявил Ермак.
Он также добавил, что для выяснения всех обстоятельств украинская комиссия продолжает работу в Иране.
"С участием иранских специалистов, а также при поддержке наших международных партнеров, мы получим ответ на этот вопрос", - добавил он.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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