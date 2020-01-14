Авиакатастрофа в Иране: арестованы причастные к крушению самолета [ Редактировать ]
Во вторник, 14 января, в Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили.
Число арестованных иранских военных не сообщается, других подробностей о произошедшем также не приводится.
Ранее президент Исламской Республики Хасан Рухани пообещал отдать под суд иранских военных, сбивших лайнер. Он пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны, а судебные органы начнут работу на этом направлении в скором времени.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами, в свою очередь, попросил прощения за сбитый под Тегераном украинский самолет.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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