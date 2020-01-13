В понедельник, 13 января, украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Сообщается, что удалось идентифицировать тело одного из пилотов.

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"На помощь украинской делегации прилетели канадские авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализа в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран", - говорится в сообщении.

Отметим, что украинские эксперты планируют на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины, чтобы забрать их на родину, поэтому для этого в аэропорту Тегерана остался самолет.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.