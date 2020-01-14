Авиакатастрофа с МАУ: Рада приняла заявление об ответственности Ирана [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины приняла заявление, которое возлагает на Исламскую Республику Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана, передает "РБК-Украина".
За принятие соответствующего проекта постановления №2726 "О заявлении Верховной рады Украины в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вследствие его сбивания Исламской республикой Иран" проголосовали 368 парламентариев.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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