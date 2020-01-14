"Закон про працю": жителі Лисичанська закликають захистити права робітників [ Редактировать ]
Не ухвалювати Закон про працю сьогодні вимагали від парламенту на Луганщині. У Лисичанську, Кремінній і Сватовому обурені робітники підприємств вийшли на протест. Акції організували профспілки.
На одному з мітингів побували наші кореспонденти.
Луганська область, Сватове. Колись тут розривалися снаряди на складах, а тепер - соціальне напруження на межі вибуху. Люди вийшли на акцію протесту через новий законопроект про працю, який Кабмін вніс на розгляд парламенту.
"Они пробовали в верхах работать на химкомбинате? Работать! Мы не сидим по кабинетам - мы работаем! Вот, хотя бы один чиновник попробовал ходить на химкомбинате на работу для шестидесяти лет", - наголосила Світлана, протестувальниця.
"Мы защищаем свой профсоюз, потому что он защищает наши права, защищает нас", - наголосила Наталія, протестувальниця.
Згідно з цим законопроектом, майже всі права матиме працедавець. Натомість, робітник втрачає головне - юридичні механізми захисту себе в судах. Організатор акції протесту - Федерація профспілок Луганської області.
"Этим законом разрешается не принимать или увольнять беременных женщин. Уменьшается количество оплати сверхурочных в 5 раз. Убирается индексация оплаты труда", - наголосив Валерій Черниш, голова Федерації профспілок Луганської області.
Крім Сватового, акції протесту відбулись і в інших великих містах Луганщини - Лисичанську та Кремінній. Люди бояться, що опиняться у статусі заробітчан, але із значно нижчими зарплатами й на батьківщині.
"Работник не имеет там вообще никаких прав. Хозяин решает - оштрафовать всех! Приходит и говорит: вся смена сегодня оштрафована. На 4 часа - они должны отработать 4 часа бесплатно. Не объясняется. И можно уволить человека просто - вот вы мне не нравитесь", - зазначила Ольга, протестувальниця.
Лідери профспілок вважають: якщо законопроект Кабміну буде проголосовано без змін, це призведе до погіршення ситуації на ринку праці та зростання трудової міграції у країни ЄС.
"Это не законопроект - это "рабовладельческий" кодекс, который выдавит рабочий класс из страны. Наши люди просто начнут убегать. В той же Польше - уровень социальных гарантий выше, и они еще будут поднимать. Куда наш человек уедет? В Польшу. Германия с марта открывает трудовые границы для украинцев", - наголосив Валерій Черниш, голова Федерації профспілок Луганської області.
Тож представники профспілок звертаються до всіх політичних сил - не допустити ухвалення цього законопроекту.
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