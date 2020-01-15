У Вишневому батьки не пустили дітей після канікул до школи [ Редактировать ]
Понад півтори тисячі учнів не вийшли на навчання після канікул у Вишневому під Києвом - їхні батьки вирішили оголосити страйк. Людей обурює, що діти змушені вчитись у старому приміщенні, де учнів більше за норму вп'ятеро. Хоча поруч - новенький корпус, який вже 2 роки як збудували.
Хто і чому затягує з відкриттям - з'ясовувала Ольга Клюєва.
Старий корпус школи, побудований у шістдесяті роки і розрахований на триста 340 учнів, щодня приймає понад півтори тисячі дітей. Навчання - в три зміни, взимку частина дітей іде до школи, коли сонце вже сідає.
"Второй урок - уже начинает темнеть. В 7:30 идем домой. Я не могу уже делать нормально уроки, я хочу спать".
Під клас віддали навіть директорський кабінет, але школа - не гумова. Непристосовані класні кімнати, порушення санітарних норм... Щоб достоятися в черзі до вбиральні, перерви не вистачає.
"У нас маленька перерва і ми не можемо встигнути. Ми не можемо встигнути в туалет сходить!"
Понад п'ять років батьки боролися за початок будівництва нового корпусу, влаштовували акції протесту й навіть дороги перекривали. І нову школу таки звели, але тепер інша біда - уже другий рік навчальний корпус не можуть ввести в експлуатацію.
"Нам обіцяли, що 13 січня ми вже вийдемо в школу. Але ми зателефонували в область і нам сказали, що документи навіть не передали до ДАБи і ми обурені і будемо страйкувати - дітей не пустимо до старої школи. Терпіння вже закінчилось!", - наголосила Олена Лелека, голова батьківського комітету.
У новому приміщенні майже все готово. Батареї теплі, світло підведене, водопостачання працює. Навіть парти, локери та обладнання для спортзалу завезли. Втім, попри обіцянки відкритися після канікул, дітей у нові класи досі не пускають. Підрядник запевняє, що може відкрити новий просторий корпус - хоч завтра. Але все гальмує "паперовий бар'єр".
"Документы на получение сертификата департамент сдал. Процесс ввода в эксплуатацию уже пошел. Мы все работы выполнили, практически. Моем, подбеливаем, подкрашиваем - практически, школа готова", - заявив Дмитро Патока, директор генпідрядної організації.
Обурені батьки, які стомилися роками чекати, сьогодні не пустили дітей до школи і влаштували незвичну акцію - з вимогою дозволити навчання в новому корпусі.
"Мы хотим, чтобы дети нащедрувалы на школу. Щедрувати, колядувати на совість чиновникам на школу, на знання і на своє майбутнє", - говорить Надія Пушкарьова, представник батьківського комітету.
Посадовці обладміністрації пообіцяли відкрити новий корпус уже в лютому. Наразі до приміщення звозять обладнання для кабінетів фізики та хімії.
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