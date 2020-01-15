Півтисячі скелелазів підкорювали замерзлі водоспади у французьких Альпах [ Редактировать ]
Півтисячі скелелазів підкорювали замерзлі водоспади у французьких Альпах. У комуні Егіль провели щорічні змагання з льодолазіння. Це різновид альпінізму, коли спортсмени підкорюють круті крижані схили за допомогою спеціального спорядження - "кішок" і кригорубів. На чемпіонат до Франції прибули учасники із 17 країн. Влаштовують екстремальні перегони вже 30 рік поспіль.
"Усі учасники - досвідчені альпіністи, але деякі тренувалися лише на скелях або взагалі в приміщенні, з кригою мають справу вперше. Тож їм доводиться підлаштовувати інструменти й адаптуватися до холоду, бо руки й ноги добряче мерзнуть", - говорить Сиріл Коп'є, співорганізатор змагань.
"Це дуже незвичний досвід - підійматися на гору по природній кризі. Треба звикнути до такої поверхні, це вам не камінь. Спершу лячно, але на вершині - відчуття неймовірні", - говорить Аурель Негре, учасниця змагань.
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