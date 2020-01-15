Росія має визнати провину за збитий малайзыйський Boeing - Європарламент [ Редактировать ]
Росія має взяти приклад з Ірану та визнати провину за збитий малайзійський "Боїнг" над Донбасом у 2014. Про це виданню "Радіо Свобода" заявили член Європарламенту від Німеччини Міхаель Галлер та депутат від Литви Андрюс Кубілюс.
Напередодні у Європарламенті в Страсбурзі провели дебати з цього приводу. Депутати вважають: обстріл українського борту може стати приводом для відновлення міжнародних санкцій проти Тегерану. Особливо на тлі невиконання ним ядерної угоди, а саме збільшення виробництва збагаченого урану.
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