Росія має взяти приклад з Ірану та визнати провину за збитий малайзійський "Боїнг" над Донбасом у 2014. Про це виданню "Радіо Свобода" заявили член Європарламенту від Німеччини Міхаель Галлер та депутат від Литви Андрюс Кубілюс.

Напередодні у Європарламенті в Страсбурзі провели дебати з цього приводу. Депутати вважають: обстріл українського борту може стати приводом для відновлення міжнародних санкцій проти Тегерану. Особливо на тлі невиконання ним ядерної угоди, а саме збільшення виробництва збагаченого урану.