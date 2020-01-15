Страшное заболевание может передаваться генетическим путем - сообщают специалисты. Так, плохая наследственность является причиной не более 10% от всех случаев рака. Тем не менее, есть люди, которым гены буквально не оставляют шанса - риск развития рака при определенных мутациях может быть близким к 100%.

Сейчас ученым известны многие вариации генов, которые могут многократно повышать риск развития того или иного вида рака. Например, для человека в среднем риск заболеть раком желудка в течение жизни составляет доли процента, а при наличии всего одной мутации в определенном гене этот риск может увеличиться до 70%.

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По данным специалистов, наследственностью обусловлены примерно 5-10% от всех случаев рака. Чаще всего "семейный рак" развивается в молодом возрасте, до 40 лет. Онкология у детей, напротив, бывает связана с наследственностью не так часто.

Среди "семейных" видов рака выделяют две основные группы - заболевания репродуктивной системы, например, молочной железы, яичников и яичек, а также опухоли органов пищеварения: кишечника, поджелудочной железы.

Есть мнение, что "генетический рак" развивается без влияния других факторов, но ученые считают, что это не так - вредные привычки, экология, питание, физическая активность играют свою роль.

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