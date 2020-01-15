Поліція затримала ще одного члена угруповання, причетного до вбивства учасниці АТО Аміни Окуєвої. Це Андрій Кравченко, його затримали сьогодні неподалік власного будинку. Окрім справи Окуєвої, його підозрюють також у вбивстві київського підприємця 2014 року. Чи оголосили чоловікові підозру - наразі невідомо.

Напередодні суд обрав запобіжний захід Ігореві Редькіну, підозрюваному в убивстві Аміни Окуєвої. Чоловіка заарештували на два місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха на Київщині від пострілів з автомата загинула Аміна Окуєва й був поранений її чоловік, Адам Осмаєв. Слідчі дії тривають. За даними поліції, нападників було семеро. Декого затримали торік у вересні. Замовників досі не встановили.