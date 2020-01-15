Авиакатастрофа в Иране: идентифицированы тела четырех украинцев [ Редактировать ]
В Иране специалисты идентифицировали тела уже четырех украинцев из 11, которые погибли в результате крушения самолета МАУ. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, пишет LB.ua.
Процесс идентификации продолжается и должен закончиться 19 января.
Трепак также акцентировал внимание на том, что Иран не передает черные ящики Украине, а без них установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.
"Также мы будем инициировать создание международной группы для участия в общем расследовании совместно с нашими иностранными партнерами", - добавил Трепак.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
Кроме того, на днях появилось новое видео катастрофы. А в Кабмине назвали два сценария. Также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию вокруг катастрофы самолета МАУ.
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