В среду, 15 января, на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности руководитель международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж заявила, что наихудшим вариантом расшифровки черных ящиков сбитого у Тегерана украинского самолета является то, если это будут делать в Иране.

По ее словам, Украина обратилась к Франции с просьбой совместно расшифровывать черные ящики на случай, если они будут отправлены туда из Ирана.

Мы попросили их рассмотреть возможность выделить эксперта или группу экспертов, которые могут приехать на территорию Украины и проводить с нами расследование и раскрытие информации с черных ящиков. Во-вторых, рассмотреть возможность, в случае если это будет сделано на территории Франции, нашим экспертам принять участие в этом процессе на территории Франции, или чтобы Франция также рассмотрела возможность разрешить принимать участие на территории третьей страны, где будет произведено раскрытие данных черных ящиков.

По ее словам, вопрос предоставления Украине ящиков зависит от Ирана.

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"Без содействия Ирана мы не можем получить самописцы", - признала она.

Чиж напомнила, что сегодня ожидалось прибытие иранского эксперта в Киев, который должен был изучить лабораторию, в которой планировалось производить расшифровку черных ящиков.

"Однако вчера иранская сторона сказала, что они не могут его отправить. И мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Сегодня мы опять направили им запрос, чтобы наши эксперты исследовали ящики, но ответа пока нет, и их специалист не приехал", - сообщила она.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

Кроме того, на днях появилось новое видео катастрофы. А в Кабмине назвали два сценария. Также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию вокруг катастрофы самолета МАУ.