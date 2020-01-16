Війна на Донбасі: військові розповіли про особливості "затишшя" [ Редактировать ]
Один український захисник загинув минулої доби на Сході. Супротивник дев'ять разів атакував позиції військових. Російські окупанти били з артилерійських систем, мінометів важких калібрів, гранатометів та кулеметів. А неподалік Авдіївки цілив ворожий снайпер. З передових позицій армійців - репортаж Руслана Смєщука.
Передові позиції за Авдіївкою так звана авдіївська промзона. Це виглядає як лабіринт розбитих будинків, та пробитих і потрощенних кулями і осколками парканів. Періодично ми чуємо поодинокі постріли та кулеметні черги. Таке тут постійно.
Іноді працюють і калібри побільше. Поки нас ведуть до нульових окопів, на сусідню позицію прилітає черга з автоматичного гранатомета.
"Що це було? - АГС. - Хто? По нам? - Скоріше за все по моноліту. Ага, це гранатомет".
"Выстрели с той стороны, одиночными работают. Вытягивают. Они вытягивают, их пулеметчик "тыш" - о, вот видите. Начинаешь отвечать, по тебе начинают работать снайпера. У них там и там по вышкам снайпера", - розповідає позивний "Мультик", військовослужбовець ЗСУ.
Таку ситуацію військові називають затишшям. Якщо не має шквального вогню, масованих обстрілів та не стріляє артилерія із мінометами - це вже тиша, кажуть бійці.
"По сравнению с какими-то сильными пострелушками, это так иногда расслабляет, что самим страшно", - зазначив позивний " Кузнєчик", військовослужбовець ЗСУ.
Та зовсім розслаблятися тут не можна. Відстань між переломами позиціями іноді менше сотні метрів.
"Кричат нам по вечерам, когда мы даем ответку - какие мы укропы хорошие. Подходить пытались, но не подпускаем, даем ответ адекватный. Всегда на месте, всегда бдим", - розповідає позивний "Мультик", військовослужбовець ЗСУ.
Володимир родом із великих міст Донеччини, яке було в окупації, а зараз - підконтрольне Україні. Для нього ця війна та руйнування навколо сприймаються гостріше. У висловлюваннях хлопець себе не стримує.
"Не хочу чтобы мою землю всякие раздирали. Украина должна оставаться Украиной", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
По закінченні свого першого контракту, військовик планує одразу підписувати наступний. І так до повного звільнення своєї Батьківщини.
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