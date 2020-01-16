Берлін готується до відкриття ринку праці. З першого березня в країні спростять процедуру працевлаштування громадян держав, що не входять до ЄС. Днями до Німеччини вже прибули перші фахівці з Мексики. Як їм ведеться - розповість Тетяна Логунова.

Незважаючи на аномально теплу для Німеччини зиму, люди кутаються у верхній одяг і не знімають головних уборів та рукавичок. Лікарня в місті Шверін зустрічає нових працівників. Це медсестри і медбрати, які приїхали на роботу до німецької лікарні з теплої Мексики.

"Ми дуже раді, що до нас прибули співробітники з Мексики. Ми на них уже давно чекали. Уже трохи знаємо їх з підготовчих курсів. Вони вже навіть говорять німецькою!", - наголошує Даніель Дельманн, керівник клініки міста Шверін.

Усі фахівці випускники медичного університету мексиканського міста Гвадалахара. Після закінчення навчального закладу, ще на батьківщині вони пройшли курси німецької мови, які організували представники шверінської клініки. Найкращі отримали контракт на роботу в Німеччині.

"Ми сподіваємося, що вони затримаються в нас надовго. Тому прагнемо створити для них комфортні умови, як робочі, так і приватні. Звісно, дім є дім, але ми сподіваємося, що Шверін теж стане для наших нових працівників другою домівкою", - зазначає Хайке Фельберг, керівник департаменту з інтеграції іноземних співробітників клініки міста Шверін.

Мексиканцям у Німеччині подобається все. Окрім погоди.

"Я щаслива, трохи хвилююся, а ще мені дуже холодно", - зізнається Хатцуко Васкес, медсестра.

"Лікарня - досить велика, я таких ніколи не бачив. Тут є все необхідне для того, щоб виконувати свою роботу добре. Я б хотів працювати у відділенні швидкої допомоги", - вражений Кевін Анібал Рівера, медбрат.

Шукати фахівців за кордоном німці змушені через брак власних кадрів. За приблизними оцінками, країні не вистачає щонайменше кілька сотень тисяч працівників. Ідеться про представників найрізноманітніших професій: це медсестри і медбрати, програмісти, металурги, електрики, інженери та кухарі.

Поліпшити ситуацію на німецькому ринку праці має його лібералізація. У березні цього року набуде чинності закон, який спрощує працевлаштування в Німеччині іноземців, зокрема, громадян держав, які не входять до Європейського Союзу. Тобто і українців.