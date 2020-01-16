Макс мужньо тримав оборону, доки на допомогу не прийшли господарі

Хоробрий кіт з Каліфорнії став інтернет-зіркою. Домашній улюбленець на прізвисько Макс майже хвилину змагався з трьома койотами на подвір'ї будинку в Лос-Анджелесі.

Його відчайдушна боротьба потрапила на камеру відеоспостереження. Макс мужньо тримав оборону, доки на допомогу не прийшли господарі.