Кіт побився з трьома противниками і став зіркою інтернету [ Редактировать ]
Хоробрий кіт з Каліфорнії став інтернет-зіркою. Домашній улюбленець на прізвисько Макс майже хвилину змагався з трьома койотами на подвір'ї будинку в Лос-Анджелесі.
Його відчайдушна боротьба потрапила на камеру відеоспостереження. Макс мужньо тримав оборону, доки на допомогу не прийшли господарі.
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