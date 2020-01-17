Плачем мы часто выражаем свои эмоции, будь то радостные или грустные переживания. Не так давно ученые из Японии определили, что рыдания могут быть полезны для здоровья человека. По словам экспертов, плач помогает легче пережить стресс, а слезы выводят из организма вредные вещества. Об этом передает actualnews.org.

Японские ученые сочли плач безопасной альтернативой медицинским препаратам, предназначенным для борьбы с депрессией. С его помощью организм человека снижает нервное напряжение после ссор. Во время рыданий уменьшается частота пульса, наступает расслабление и вырабатываются "гормоны радости", улучшающие настроение.

Слезы благоприятно действуют на зрительные органы, выводят токсины из организма, а при прохождении через носовые пазухи приводят к ускоренному удалению слизи. В Японии психологи даже применяют специальные сеансы терапии для лечения депрессии и упадка сил, основанные на плаче.

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