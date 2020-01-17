Американський Конгрес відкрив судовий процес у справі імпічменту президента Дональда Трампа. У Сенаті демократи зачитали офіційні звинувачення проти господаря Білого дому. 45 президенту США закидають зловживання владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента і перешкоджання Конгресу в розслідуванні.

Сам Дональд Трамп вкотре підкреслив, що імпічменту не боїться. А всю справу він вважає "містифкацією" і "полюванням на відьом". Так само "великим обманом" лідер США назвав і свідчення бізнесмена Льва Парнаса.

Той напередодні заявив, що президент знав про зусилля його команди "накопати" бруд на політичного конкурента Джо Байдена, через розслідуваня справи про компанію "Бурісма" в Україні. До всього Трамп зазначив, що нічого не знає про Парнаса, з яким він фігурує на кількох знімках.

"Я називаю це великим обманом. Не знаю цієї людини, хто він і звідки. Ймовірно, так намагається щось виторгувати. Гадаю, він був на якихось зборах меценатів, тож я з ним знятий. Я постійно фотографуюся з людьми. Це тисячі й тисячі знімків за рік", - говорить Дональд Трамп, президент США.