Перезимувати в теплі. Дніпряни облаштовують для бездомних тварин тимчасові помешкання. Кажуть, це не тільки допоможе котам та собакам пережити зиму. Волонтери сподіваються, якщо у тварин буде постійне місце проживання - місцеві швидше з ними подружаться і частіше забиратимуть під опіку. Більше розкаже Олена Мендалюк.

Промислова зона Дніпра, територія покинутого заводу. Місцину облюбували понад 15 безпритульних собак. У цій ямі, накритій плівкою та гілками, мешкають цуценята. Нещодавно їх було семеро, двох забрали небайдужі. Решта досі без господарів. Щоб цуценята змогли пережити зиму, волонтери змайстрували для них будку.

"Из доски, бруса, пластика и утеплителя. Это уже 4 будка в городе. Еще две пока в стадии заказа. Утеплитель у нас вата слой. Она в принципе поможет нашим малышам пережить зиму, чтобы им там было тепленько", - говорить Микита Федан, житель Дніпра.

Волонтери постелили в будці сіно. Тепер переселяють цуценят з ями.

Такі домівки почали облаштовувати для бродячих собак по всьому місту. Для цього назбирали кілька тисяч гривень. Кажуть, одне таке помешкання коштує трохи більш ніж тисячу. Для собак закуповують корм. Закликають долучатися всіх охочих.

"Мы эти деньги берем непосредственно для маленьких пушистиков, которым хотим просто помочь обрести дом. Деньги это не главное. Корма, материалы, всем чем можно, руки", - говорить Кирило Доценко, житель Дніпра.

А це вже двір однієї з місцевих багатоповерхівок. Тут мешкають безпритульні коти. Для них котячий дім власноруч змайстрував Дмитро Колоколов.

Будинок із дерева, а для того, щоб кішкам було тепло, Дмитро навіть зашив у стіни нагрівальні елементи.

"Внутри он фанерный снаружи обшит, это получается, с лопат черенки. Они распущены приклеены как дикорация, как дом из сруба получается. В стены зашит пенополистерол, ну а здесь обогрев установлен, идет к квартире електричество", - говорить Дмитро Колоколов, житель Дніпра.

Будинок обійшовся Дмитрові у дві з половиною тисячі гривень. Майстер запевняє, у ньому поміститься щонайменше п'ятеро котів.