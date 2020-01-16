Погода на Крещение удивит украинцев [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 января, в Украине пройдет праздник Крещения Господнего. В этот день погода будет солнечной и без осадков. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.
"Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшим похолоданием в ближайшее время", - сообщила она.
Синоптик рассказала, что похолодание ожидается на Крещение, когда украинцев ждут крещенских морозов.
"Голодная кутья и Крещение, 18-19 января, будут отмечены небольшим похолоданием, да и то преимущественно в ночные часы", - отмечает Наталья Диденко.
Ранее сообщалось о том, куда пойти 18-19 января на Крещение Господне. В этот день принято окунаться в ополонку. Но в Киеве пройдет масса других интересных мероприятий
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