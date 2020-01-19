Виставка картин одного з найвідоміших художників Вінсента ван Гога відкрилася в Тель-Авіві. Але полотен там нема. Ця експозиція називається "Цифровий Ван Гог".

Для показу шедеврів організатори вирішили вдатися до новітніх технологій. Більше - дивіться в матеріалі.

Створили все це "цифрове диво" в Бельгії. Неймовірний сплав мистецтва 19 століття з мультимедійними технологіями 21. Це не спроба, як кажуть організатори, підмінити живопис технікою. Це новий спосіб пізнання і усвідомлення мистецтва. За допомогою 3D-технологій картини буквально оживають.

Більше як дві тисячі полотен створив Ван Гог. Виставити їх усі - неможливо, не вистачить площі жодного приміщення. До того ж багато його творів у приватних колекціях. Але тут картини змінюють одна одну, завдяки цифровим носіям можна побачити буквально всі. Від маловідомих нарисів до широко знаних, як ця - "Пшеничне поле з воронами". Її вважають останнім твором генія. Є тут і своя, так би мовити, інсталяція. Дизайнери до дрібниць відтворили картину "Спальня в Арлі", яку митець написав у трьох версіях.

"Основной то факт в том, что интерес к Ван Гогу никуда не делся. Он как существовал на протяжении десятков лет и не ослабевает до сих пор. Это до сих пор, наверное, одна из самых знаковых фигур в мировом искусстве. И с развитием технологий, особенно видеотехнологий, можно передать то, что создал Ван Гог несколько другими средствами", - говорить Юрій Лещев, куратор виставки.

Для поціновувачів малярства, щонайменше, незвично. Картинна галерея, тільки немає звичних полотен у рамах, закріплених на стінах. Стіни - то і є полотна. Це пересувна виставка "Цифровий Ван Гог", де твори великого голландця вимірюють у мегабайтах, але від того не стають менш привабливими.

"Усе, що створив Ван Гог за свою відносно недовгу кар'єру художника можна побачити тут. Ми спеціально збудували окремий павільйон, не намагалися пристосувати ті, що є, бо вони не відповідали всім вимогам. Це неймовірна можливість ознайомитися з творчістю живописця", - говорить Дуді Беркович, продюсер виставки.

Особливий відділ експозиції, який точно не знайдеш у картинних галереях, це "віртуальна реальність". Прогулянки з митцем тією частиною Провансу, де він жив, причому пейзажі створені на основі його малюнків. Це особливий художній досвід, який не підміняє собою мистецтво, а через візуалізацію дає можливість побачити внутрішній світ одного з найбільш суперечливих і великих художників.

Іноді складно зрозуміти сучасне мистецтво, скажімо, що митець хотів сказати ось цією скульптурою. Інша річ, коли сучасні технології допомагають осягнути мистецтво класичне. Дивовижний час, коли вся мудрість людства вміщається у смартфон, а картини, написані півтора століття тому, оживають.