Заборонити ялинкові базари в Києві вже цього року пропонують у громадській раді при КМДА. Там переконані, що це зменшить кількість ялинок, які привозять до столиці на продаж. Тож і змарнованих молодих дерев і ялинкових звалищ поменшає. Магда Кривов'яз вивчала плюси та мінуси такої перспективи.

"Тут елки, которые собраны с Оболонского района Киева. Мы посчитали, тут, примерно, 800".

Це так зване ялинкове кладовище неподалік Оболонської набережної. За словами громадських активістів, база з продажу ялинок звезла сюди з усього району всі непродані дерева.

"В бреднем, по Оболонскому району Киева все предприниматели не продали около 50% того, что они хотели реализовать. Большинство предпринимателей просто побросали елки и некоторые даже не просто бросили, а разрезали пополам - "да не доставайся же ты никому", - зазначив Олексій Іщенко, громадський активіст.

Залишені обабіч доріг ялинки та сосни після Нового року лежали по всьому місту. За 2 тижні комунальники зібрали майже 7 тисяч новорічних деревцят на переробку - більшість з них були покинуті.

У громадській раді при КМДА кажуть: цьогоріч у столицю на продаж завезли понад 100 тисяч ялинок. А згідно з їхніми дослідженнями - така кількість киянам не потрібна. Тож вирішили ініціювати заборону на ялинкові базари.

"Переважна кількість киян, як не дивно, користуються штучними ялинками на свята і тільки 15-20 відсотків купують натуральні ялинки. Спираючись на це, комітет висловив думку про необхідність закриття ялинкових ярмарків наступного року. Суть питання - заборонити ялинкові ярмарки і ввести їх в межу проведення передноворічних сільськогосподарських ярмарок, виділити там територію і там проводити ярмарки. Або на стаціонарних ринках міста Києва", - наголосив Олександр Лисенко, голова комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва та торгівлі, комунальної власності, майна та комунальних підприємств Громадської Ради при КМДА.

Підтримують таку заборону і в управлінні екології. А ще закликають на Новий Рік ставити або штучну ялинку, або у спеціальному горщику з землею, щоб потім можна було її висадити. Ще один варіант - запровадити практику, аби лісництва, які вирощують новорічні плантації, вирубували зелені красуні лише під замовлення.

"Це дуже непогана практика. Ми намагаємося її популяризувати, розвивати таку систему. У нас є такі місця у двох лісопаркових господарствах в Києві - у них є такі розсадники, де людина може замовити, так би мовити, "цільове", - підкреслив Андрій Мальований, керівник управління екології та природних ресурсів КМДА.

До наступних новорічних свят громадська рада буде звертатися до КМДА з пропозицією зробити рішення про заборону ялинкових ярмарків офіційним.